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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصندوق السيادى يعلن طرح شركة عقارية مملوكة لبنكى الأهلى ومصر بالبورصة

صدى البلد

أعلن المهندس أيمن القوصي، الخبير العقارى، أن الصندوق السيادى المصرى سيطرح شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية فى البورصة المصرية، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق الشركة امتدادا لشركة مستقبل التنمية العمرانية.

وأوضح القوصي، أن كلا من البنك الأهلى وبنك مصر يمتلكان ميدار، بالإضافة إلى شركاء من أكبر الكيانات المالية المصرية وهى شركة "مصر كابيتال"، إحدى الأذرع الاستثمارية لبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن نخة  منتقاة من أفضل الكوادر المصرية العاملة في مجال التطوير العمراني، والتي تمتلك جميعها سجلات مشرفة من الإنجازات في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد أن هناك خطة طموحة للتوسع داخل السوق العقارية المصرية، من خلال تطبيق مفهوم مبتكر في مجال تطوير وتشغيل المدن الكبرى المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، مستعينة في ذلك بأحدث الأساليب المتبعة عالمياً في هذا المجال، وفي الوقت نفسه مدعومة بدراسات سوقية متخصصة تم إعدادها مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية تلبي احتياجات المستثمرين والعملاء على حد سواء.

وشدد على ضرورة وجود رؤية واضحة لتعزيز مفهوم القيمة المضافة وزيادة فرص الاستثمار في جميع المشروعات، بما يدعم مخططات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في رؤية مصر 2030.

وقال: “إننا ضمن الشركات الكبرى المنتقاة بعناية فائقة لبرنامج الطرح مع مستثمرين إقليميين، وأيضا برنامج التهيئة للطرح في البورصة خلال الأعوام القادمة من الصندوق السيادى”.

وأضاف: "نسعى أيضا إلى تحقيق التكامل مع التجمعات العمرانية المميزة في هذه المنطقة، فضلاً عن توفير جميع عوامل الجذب لكبار المستثمرين في مصر وخارجها، من خلال مجموعة متنوعة من سياسات التعاقد على تنمية وتطوير الأراضي عن طريق البيع أو الشراكة".

 

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