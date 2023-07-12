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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الدقهلية تهنئ الطالبة الحاصلة على المركز الأول في بطولة إفريقيا للجودو

الطالبة الفائزه
الطالبة الفائزه

تقدم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعلم بالدقهلية بالتهنئة للطالبة جنى محمد منصور بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية لحصولها على الميدالية الذهبية الدولية في البطولة الافريقية كوارش  وحصولها علي المركز الأول في الجودو.

كما هنأ الطالبة جنا خالد محمد بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الدكتور أحمد زويل  الإعدادية بنات والتي حصلت على المركز الثاني على افريقيا في الجودو  معربا عن سعادته وإمتنانه وتقديره للجهد المبذول من الطالبات وصولهم للمراكز الأولى دوليا.

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الصف الثالث الإعدادي الدكتور أحمد زويل ميدالية الذهبية الأفريقي البطولة الافريقية

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