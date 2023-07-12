تعليم الدقهلية تهنئ الطالبة الحاصلة على المركز الأول في بطولة إفريقيا للجودو

تقدم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعلم بالدقهلية بالتهنئة للطالبة جنى محمد منصور بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية لحصولها على الميدالية الذهبية الدولية في البطولة الافريقية كوارش وحصولها علي المركز الأول في الجودو.

كما هنأ الطالبة جنا خالد محمد بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات والتي حصلت على المركز الثاني على افريقيا في الجودو معربا عن سعادته وإمتنانه وتقديره للجهد المبذول من الطالبات وصولهم للمراكز الأولى دوليا.

IMG-20230712-WA0003

IMG-20230712-WA0002

IMG-20230712-WA0001