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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ: ضم فئات جديدة لـ «تكافل وكرامة» هدفه دعم المواطن البسيط

الدكتور على مهران،
الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الدولة تسعى لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين ، اجتماعياً وترسيخ قاعدة التكافل وبناء قواعد بشرية على أسس موضوعية وعلمية وذلك في إطار سعي الدولة دعم المواطن البسيط ماديا لتوفير احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأكد النائب الدكتور مهران، في تصريحات صحفية له اليوم، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” بإضافة عدد من الفئات للبرنامج هدفه دعم المواطن البسيط في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة تأكيد على تقديم دعم نقدي للمرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجور والعائل المقيدين بالتعليم نظرا لظروف معيشتهم الصعبة.

وتابع الدكتور على مهران، أن زيادة عدد المستحقين جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية المستمرة وحرصها على البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم ، وبالتالي كانت التوجيهات بضم فئات جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة كنوع من الدعم النقدي للمواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،  أن حجم التمويل لبرنامج تكافل وكرامة وصل إلى 25 مليار جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدعم المواطن البسيط والوقوف بجانبه في توفير احتياجاته في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة .

الحماية الاجتماعية مجلس الوزراء الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الظروف الاقتصادية

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