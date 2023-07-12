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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقد اجتماعين لـ التعليم المدمج والمشروعات بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي مركز التعلم المدمج  و وحدة إدارة المشروعات، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا، والدكتورة حنان الروبي مديرمركز التعلم المدمج، والدكتور عمرو عبد العزيز مدير وحد إدارة المشروعات، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

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واستعرض الدكتور منصور خلال اجتماع مركز التعلم المدمج، تقريرًا حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى التصديق على توصيات لجنة التنسيق الأكاديمي السابفة، ومحضر مجلس الإدارة السابق.

وخلال اجتماع وحدة إدارة المشروعات تم مناقشة الخطاب الوارد من أمين المجلس الأعلى للجامعات بالتأكيد على عمداء الكليات لسرعة تحديث البيانات المدرجة ببرنامج MIS، والسعة التخزينية الخاصة بمنصة الكتاب الإلكتروني، بالإضافة إلى عرض موعد زيارة المجلس الأعلى للجامعات لمقر الإختبارات الإلكترونية، وعرض النظام المقترح لعمل الشهادات الثبوتية.

إزالة مخالفات إدارة المشروعات ئون التعليم والطلاب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أمين عام الجامعة رئيس جامعه بني سويف شئون التعليم والطلاب شئون التعليم طاع شئون التعليم والطلاب قطاع شئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة ن رئيس جامعة بني سويف منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

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