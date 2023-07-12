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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد اقتصادي عُماني من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة يزور أيرلندا

الوفد الاقتصادي العُماني
الوفد الاقتصادي العُماني

قام وفد اقتصادي عُماني من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بزيارة العاصمة الايرلندية دبلن، ضمن خطة التحول المؤسسي التي تعمل عليها الهيئة منذ بداية العام بالتعاون مع مؤسسة إنترناشيونال ديفيلوبمنت أيرلندي للاستفادة من التجربة الآيرلندية في مجال إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة وتعزيز قدرة هذه المناطق لاستقطاب المشروعات والصناعات الاستراتيجية، وربط سلاسل الامدادات بين المصانع القائمة فيها، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استخدام التطبيقات الالكترونية.

والتقى الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة مع داري كاليري وزير ترويج الاستثمار وتشريعات الأعمال والجهة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم المناطق الاقتصادية بأيرلندا وإصدار القوانين واللوائح المنظمة للبيئة الاستثمارية فيها، وتطوير الأنظمة الالكترونية المساندة في تلك المناطق، كما التقى برئيس المؤسسة الدولية للتنمية الأيرلندية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مشروعات ايرلندا، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية والإنتاجية في ايرلندا.

وقام الوفد العُماني بزيارة عدد من المناطق الاقتصادية والمصانع ومركز لبحوث وتطوير الصناعات الدوائية، واطلع على برامج المواءمة بين المناطق الصناعية المختلفة وتعزيز إنتاجيتها وزيادة التكامل بينها ومن ذلك البرامج القائمة لتعزيز فرص العمل في المصانع ورفع كفاءة العاملين ودور الإدارات في تطوير المهارات والكفاءة المهنية، إضافة إلى تجارب تطوير التجمعات الصناعية المتجانسة وتنظيمها وادارتها وممكنات تكاملها.

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الصناعات الدوائية العاصمة الأيرلندية العاصمة الأيرلندية دبلن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناطق الاقتصادية المناطق الصناعية ترويج الاستثمار سلاسل الامداد

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