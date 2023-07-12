أستاذ علم فيروسات : القيادة السياسية تهتم بجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة اللقاحات

أكد الدكتور أيمن الشيبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن القيادة السياسية في مصر تهتم بأن تجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة اللقاحات، مشيرا إلى أن هناك توجيهات بأن يتم صناعة اللقاحات وفقا لأحدث النظم التكنولوجية.

وقال أيمن الشيبيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن ‘نشاء مدينة الدواء ساعد على وجود مافة الأدوية التي يحتاجها المواطن المصري، والتقليل من الإستيراد.

وتابع أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، ان 80% من القارة الأفريقية حصلوا على جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، لذا قامت منظمة الصحة العالمية بالعمل والتركيز على توطين صناعة اللقاحات لقارة إفريقيا.

4 دول إفريقية

وأشار أيمن الشيبيني إلى أن هناك 6 دول تعمل على صناعة اللقاحات منها دولتان عربيتان وهما مصر وتونس و 4 دول إفريقية.