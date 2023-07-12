من وسط البحر.. إطلالة جريئة لـ لاميتا فرنجية تخطف الأنظار

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة من جلسة تصوير خضعت لها، نالت اعجاب محبيها .



ونشرت لاميتا الصور عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" وظهرت في الصور بإطلالة جريئة على البحر، أثناءقضاء إجازتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وتحرص لاميتا فرنجيه على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتإنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامعحاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنانمحمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" معالنجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنهاالأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.