عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من وسط البحر.. إطلالة جريئة لـ لاميتا فرنجية تخطف الأنظار

لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة من جلسة تصوير خضعت لها، نالت اعجاب محبيها .


ونشرت لاميتا الصور عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" وظهرت في الصور بإطلالة جريئة على البحر، أثناءقضاء إجازتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وتحرص لاميتا فرنجيه على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتإنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامعحاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنانمحمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" معالنجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنهاالأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

أبو العلمين الفنانة اللبنانية اللبنانية لاميتا فرنجية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة فيلم 365 يوم سعادة محترم إلا ربع محمد رجب محمد هنيدي وسط البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

ترشيحاتنا

بين والاس لزيلينسكي: بريطانيا ليست خدمة توصيل للأسلحة

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-7-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

خصم 26% على موبايل ريلمي Narzo 50A ثنائي الشريحة

قرعة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم| مصر بالتصنيف الأول مع تلك الدول.. هل هذا لصالحنا؟

مصر تستضيف طلابا من بلجيكا أسبوعًا لدراسة قضايا حقوق الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

بلوزة من غير بنطلون .. ظهور صادم لـ ابنة أصالة مع زوجها

شاهد|عارضة ازياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

كل يوم إطلالة .. درة تتألق في أسبوع الموضة بـ باريس.. شاهد

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ