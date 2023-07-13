تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري



كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن التشكيل المتوقع للنادي الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي، في المباراة المقرر لها غدًا الخميس، على ستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.



وتوج الأهلي بالفعل بلقب الدوري الممتاز رسميًا قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك في مباراة الغد.



قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" استقر أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل مباراة الأهلي والذي سيكون على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نيمار، إبراهيما نداي، أحمد فتوح، روقا.

خط الهجوم: شيكابالا، الجزيري، زيزو.



https://www.youtube.com/watch?v=OeW2Hsf6OfM