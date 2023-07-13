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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مباريات اليوم

سلاح سري لميت عقبة.. توقعات مثيرة لـ جمال حمزة حول مباراة الأهلي والزمالك

صدى البلد

يرى جمال حمزة  أن المباراة  بين الأهلى والزمالك صعبة جدا على   الفريقين، مشيرا إلى أن  الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره الحزينة بعد ضياع معظم البطولات  وتتويج الأحمر باللقب .

وأشار حمزة  إلى أن خط الزمالك الأمامى قوى جدا فى ظل وجود أحمد زيزو وابراهيما نداى  وسيف الجزيرى بينما يتميز الأهلى بالجماعية، مؤكدا أن الزمالك لم يهمه  حصد اللقب أكثر من تحقيق الفوز على الأهلى هذا الموسم فى ظل  خروجه "صفر"هذا الموسم 
 

و لفت نجم الزمالك السابق  الى أن لقاءات القمة  خارج  التوقعات، و سيحسم فى الـ90 دقيقة وليس له علاقة بمستوى أى منهما فى الفترة الحالية ،مضيفا  أن  حظوظ الزمالك كبيرة ، مشيرا إلى أن الأهلى والزمالك يمتلكان عناصر جيدة تمكن أى فريق من حسم اللقاء .
 

وأشار إلى أن الزمالك لديه ضغوط أكبر فى اللقاء   على اللاعبين والمدربين من أجل إثبات الذات خاصة فى ظل ترديد بعض الزملكاوية  أن الأبيض لا يؤدى بمستوى جيد أمام الأحمر  فى اللقاءات الأخيرة    .
 وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بحجم الكرة المصرية، خاصة وأنها تجمع أكبر فريقين فى فى مصر وأفريقيا.
 

وطالب أن تتحلى المباراة بالأخلاق العالية بين اللاعبين فى أرضية الميدان وبين الجمهور، قائلا  “اهم حاجة صورتنا قدام الناس.. الزمالك يكسب”.
وأضاف أن كفة الفريقين متساوية فى اللقاء خاصة بعد فوز الزمالك يعتبر بطولة وأن المباراة ستجسد لصاحب التركيز الأطول خلال الـ90 دقيقة.

وطالب الكولومبي اوسوريو المدير الفني للزمالك بتنظيم دفاعاته جيدًا أمام الأهلى، بجانب ضرورة خلق مساحات فى الملعب، واستغلال سرعات اللاعبين، واستغلال كافة الفرص التي تتاح للفريق،  مشيرا إلى أن الأبيض  سيفوز  بهدف نظيف.

وأضاف   أنه من المتوقع أن يشهد لاعبو الزمالك ضغوطات كبيرة من جماهيره بسب تراجع مستوى بعض اللاعبين  مناشدًا لاعبي الزمالك التعامل بالهدوء والتحلي بالثبات الانفعالي، فضلًا عن تأمين الجانب الدفاعي، والسعي لخطف هدف يربك حسابات الفريق  المنافس، لأن  الأحمر  سيلعب بحماس كبير.
 

وأكد أن اوسوريو  من الممكن أن يلعب بنفس تشكيل مباراة  فيزتشر  في ظل انسجام بين اللاعبين وتنفيذ الجانب الخططي، وسوف  يبدأ  بسيف الجزيرى  وشيكابالا  لان الأخير، أسرع وأقوى، وفنياته قد تكون أعلى من  لاعبي المنافس وسيقلق مدافعي الأحمر بتمريراته وتسديداته القوية.

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