الحماية المدنية بالقاهرة تساعد سيدة مسنة عقب تعثرها في مسكنها

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في مساعدة سيدة مسنة عقب تعثرها بمسكنها بمدينة نصر أول.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا بطلب المساعدة فى إنقاذ سيدة "مسنة" لتعثرها داخل مسكنها بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتمكنت من فتح باب مسكن السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها.

هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل جميع التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة والحالات الإنسانية.