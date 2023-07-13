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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق رضوان رئيس حقوق النواب يستعرض إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث

طارق رضوان ، رئيس
طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان

قال طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن لجنة حقوق الإنسان على مدار دور الانعقاد الثالث قامت باستقبال العديد من الوزراء علي رأسهم وزيرتا البيئة، والثقافة وغيرهما من الجهات المعنية للتأكد من وجود وحدات حقوق الإنسان بالوزارات وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة وسبل التعاون بين لجنة حقوق الانسان والوزارات المعنية والتأكد من تنفيذ التوصيات التي تصدر من اللجنة. 

وتابع رضوان فى بيان صحفى له : وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 وبما جاء بها من محددات وتحديات وفقاً للإطار الزمنى المحدد لها، دعت اللجنة في أكثر من اجتماع المجلس القومى لحقوق الانسان، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان لخروج آليات للعمل على متابعة تنفيذ الأهداف التي تم ذكرها بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وكذلك عقد لقاء مع الدكتورة / رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لعرض دور الاكاديمية الوطنية للتدريب فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأضاف:وتأكيدا على حرص اللجنة حول مفهوم حقوق الانسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الانسان، استقبلت اللجنة رؤساء جامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وحلوان، وبنها، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، واسوان، والجامعة الامريكية، والجامعة البريطانية، والجامعة الفرنسية، وجامعة 6 أكتوبر، ومودرن أكاديمي، وجامعة العلمين، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال:ولم تتخدر اللجنة جهداً في أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والارصفة والمواصلات والمستشفيات (كود الإتاحة)، وقامت بعقد أكثر من اجتماع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التعليم العالى، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين.

واختتم: وعلى صعيد أعمال اللجنة الدولى قامت اللجنة باستقبال وعقد اجتماعات مع سفراء ووفود من مختلف دول العالم أهمها وفد مجلس الشيوخ الايطالى، ووفد الاتحاد الاوروبى، وسفيرة فرنسا لحقوق الانسان، لبحث سبل التعاون بين مصر ودول العالم بملف حقوق الإنسان.

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