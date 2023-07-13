عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمؤازرتهم..صبحي يستقبل رئيس اتحاد الكرة الطائرة ويتواصل هاتفيا مع بعثة منتخب الشباب

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وبحضور حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، وذلك لبحث استعدادات استضافة مصر للبطولة الافريقية لرجال الكرة الطائرة خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 12 سبتمبر، والمؤهلة لبطولة كأس العالم.

أعرب وزير الرياضة عن سعادته ببدء عودة الكرة الطائرة مرة اخرى الى منصات التتويج ومستوياتها السابقة، مشيرا الى انه يقوم بوضع خطة مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة لعودة الانجازات والبطولات والارتفاع بمستوي اللاعبين في جميع المنتخبات لتعود افضل مما كانت عليه في السابق.

وفي مكالمة هاتفية، تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الوطني للشباب المشارك في بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب، حيث اعرب وزير الرياضة عن سعادته بالمستوي الجيد الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب، حيث تمكن لاعبو المنتخب من الفوز على المكسيك وامريكا، ولكن تغلبت التشيك اليوم على المنتخب بنتيجة 3-1، ليواجه المنتخب المصري منتخب كندا في مباراة تحديد المركزين الـ 11 و12.

وأكد وزير الرياضة ان لاعبي منتخب الشباب قدم اداء جيدا خلال مشواره في البطولة، مشيرا الى انه يدعم منتخب الشباب بكل قوة ويتوقع منهم الفوز في مباراة كندا القادمة والحصول على المركز الحادي عشر.

ومن جانبه تقدم المهندس ياسر قمر بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة المبذولة في مساندة الاتحاد المصري للكرة الطائرة للنهوض مرة اخري بالكرة الطائرة، وايضا للعمل على تذليل كل العقبات التي قد تعوق مسيرة التنمية في الكرة الطائرة.

وأوضح أن الكرة الطائرة تشهد ارتفاعا كبيرا في مستوي لاعبي المنتخبات، حيث طلب المنتخب البرازيلي للشباب استضافة لاعبي المنتخب لاقامة معسكر ومباريات ودية بين المنتخبين وذلك لقوة المنتخب المصري والاداء العالي الذي يقدمونه.

اتحاد الكرة الطائرة أشرف صبحي اتحاد الكرة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

رغبة اللاعب تحسم الصفقة | نجم مهم يدخل حسابات بيراميدز

ترشيحاتنا

مفرج عنه من أبريل 2022..مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يروج للقبض على شخص

تأجيل انطلاق قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

مصطفى بكري: مصر تحتضن أشقاءها.. ويتواجد 5 ملايين سوداني على أراضي المحروسة

‏الفيس بوك فضحه.. ضبط طفل يقود ميكروباص بمدينة نصر بدون ترخيص

بكري: ما يحدث بالسودان الآن هو محاولة لضرب الاستقرار في مصر

بايدن: روسيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية.. ومستعدون لتبادل السجناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

مش هتصدق شكلها .. ملامح صادمة لـ سماح أنور فى أحدث ظهور|شاهد

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

سبب غريب وراء انتشار شائعة وفاة إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ