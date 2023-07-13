لمؤازرتهم..صبحي يستقبل رئيس اتحاد الكرة الطائرة ويتواصل هاتفيا مع بعثة منتخب الشباب

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وبحضور حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، وذلك لبحث استعدادات استضافة مصر للبطولة الافريقية لرجال الكرة الطائرة خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 12 سبتمبر، والمؤهلة لبطولة كأس العالم.

أعرب وزير الرياضة عن سعادته ببدء عودة الكرة الطائرة مرة اخرى الى منصات التتويج ومستوياتها السابقة، مشيرا الى انه يقوم بوضع خطة مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة لعودة الانجازات والبطولات والارتفاع بمستوي اللاعبين في جميع المنتخبات لتعود افضل مما كانت عليه في السابق.

وفي مكالمة هاتفية، تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الوطني للشباب المشارك في بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب، حيث اعرب وزير الرياضة عن سعادته بالمستوي الجيد الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب، حيث تمكن لاعبو المنتخب من الفوز على المكسيك وامريكا، ولكن تغلبت التشيك اليوم على المنتخب بنتيجة 3-1، ليواجه المنتخب المصري منتخب كندا في مباراة تحديد المركزين الـ 11 و12.

وأكد وزير الرياضة ان لاعبي منتخب الشباب قدم اداء جيدا خلال مشواره في البطولة، مشيرا الى انه يدعم منتخب الشباب بكل قوة ويتوقع منهم الفوز في مباراة كندا القادمة والحصول على المركز الحادي عشر.

ومن جانبه تقدم المهندس ياسر قمر بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة المبذولة في مساندة الاتحاد المصري للكرة الطائرة للنهوض مرة اخري بالكرة الطائرة، وايضا للعمل على تذليل كل العقبات التي قد تعوق مسيرة التنمية في الكرة الطائرة.

وأوضح أن الكرة الطائرة تشهد ارتفاعا كبيرا في مستوي لاعبي المنتخبات، حيث طلب المنتخب البرازيلي للشباب استضافة لاعبي المنتخب لاقامة معسكر ومباريات ودية بين المنتخبين وذلك لقوة المنتخب المصري والاداء العالي الذي يقدمونه.