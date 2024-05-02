وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس والأنبا إبراهيم إسحاق بمناسبة عيد القيامة

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لقداسة البابا / تواضروس الثانى "بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية" بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة 2024 .

جاء بها:- بمشاعر يملؤها المحبة والإمتنان يطيب لى وهيئة لشرطة أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين خالص التهانى .. وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد.. يأتى احتفالنا بهذه المناسبة فى كل عام لنستلهم منها قيم التضحية والعطاء .. راجين للنسيج الوطنى المصرى المزيد من الترابط والتكامل وأن يبقى أمد الدهر فى وحدةٍ لم تفرقها مكائد ولن تضعفها شدائد تتشابك فيها آيادى المصريين .. لدفع مسيرة العمل الوطنى لتحيا مصر دوماً فى عزة وكرامة.

وكل عام وقداسـتكم بخـير ،،

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للأنبا / إبراهيم إسحاق سدراك "بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية" .

جاء بها : بمناسبة عيد القيامة المجيد .. أود أن أؤكد لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك فى كل ربوع الوطن عن خالص التهانى وصادق الأمانى راجياً للنسيج الوطنى المصرى دوام الترابط والتماسك.. ودائماً مصرنا الغالية فى رفعة وتقدم وإستقرار . وكـل عــام وأنتـم بخـير ،،،

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور القس / أندريه زكى "رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية" ... جاء بها : بمناسبة عيد القيامة المجيد ..يطيب لى وهيئة الشرطة.. أن أعرب لكم وطائفة الأقباط الإنجيلية .. عن خالص التهانى وصادق الأمانى ..راجياً لمسيرتكم المعطاءة دوام التوفيق والسداد .. وأن نحتفى بهذه المناسبة الجليلة فى أعواماً عديدة .. ومصرنا فى أخوة ومحبة وتسامح وترابط. وكـل عــام وأنتـم بخـير ،،،

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين ، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام..

جاء بها:- يطيب لى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء فى هيئة الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد . ونحن إذ نَحتفىِّ بتلك المناسبة ونستوحى منها قيم الفداء والعطاء لعلى يقين أن يكون هذا دافعاً لكم .. لمواصلة المزيد من الجهد والتفانى فى سبيل أداء متميز لمهام ومسئوليات رسالة الأمن .. تجسدون فى جهودكم وتكامل أدواركم حقيقة وحدة نسيج المجتمع المصرى .. وتآزره للدفاع عن وطنه والزود عنه بكل غال ونفيس . حفظ الله مصر .. وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة .. ولرفعة مصرنا الغالية حاضرة ونافذة. وكـل عــام وأنتــم جميعاً بخــير ،،