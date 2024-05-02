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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني يحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح

صدى البلد

حذر العاهل الأردني  الملك عبدالله الثاني ، اليوم الخميس، من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح.

وأكد الملك عبدالله الثاني، خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في ⁧غزة⁩ خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما.

كما أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في وقت سابق من اليوم ،  ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة ودون أي عوائق.

وجاء ذلك، خلال لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في روما.

وأوضح العاهل الأردني خلال لقائه الرئيس الإيطالي، أن وقف الكارثة الإنسانية بقطاع غزة ضرورة، محذرًا من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

بينما حذّر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، من تداعيات الهجوم على رفح الفلسطينية وتوسع الصراع الإقليمي، مؤكدًا توافق موقف بلاده مع الأردن بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

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