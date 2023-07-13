شاهد .. وصول فريق الأهلي إلى استاد القاهرة إستعداداً لمواجهة الزمالك

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورا لفريق الأهلي في استاد القاهرة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وعلق علي الصور : وصول فريق الأهلي إلي استاد القاهرة إستعداداً لمواجهة الزمالك.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تشكيل مواجهة الزمالك المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري العام، والمقامة تمام الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة في القمة 126:

وضم التشكيل كلا من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه علي معلول، ياسر إبرهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد فخر وحسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو

البدلاء: علي لطفي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أحمد نبيل كوكا، أحمد قندوسي، أحمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.