ناقد رياضي: نزول إمام عاشور كان له مفعول ساحر في لقاء مازيمبي

قال محمد عصام، الناقد الرياضي، إنه كان يجب على كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يكون له حسابات أخرى في مباراة أمس، الجمعة، أمام مازيمبي، معقبا: “لازم يكون واقف على كل السلبيات الموجودة في الفريق، وكان هناك مشكلة في خط الوسط في مباراة الأمس”.

وأوضح محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نزول إمام عاشور كان له مفعول ساحر في اللقاء، مشيرا إلى أنه استطاع الربط بين خط الوسط والدفاع والهجوم.

وأشاد بأداء النادي الأهلي وتحقيقه الفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأهله للنهائي القاري للمرة الخامسة على التوالي.

وأضاف عصام أن هناك بعض السلبيات في التشكيل، والمباراة كانت تحتاج الي محمد مجدي قفشة "لأنه صانع ألعاب كويس"، بالإضافة إلى كهربا.