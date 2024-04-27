شاهد.. حملة لازالة الإشغالات بوسط القاهرة ومنطقة رمسيس | صور

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية بوسط القاهرة.

وأشار إلى ضرورة التنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مشددا على استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

فى هذا السياق ، قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لازالة الاشغالات بأحياء عابدين، وغرب القاهرة، والوايلى، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والاكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كما تم إزالة الاشغالات بمنطقة وسط المدينة، وشوارع معروف، وشمبليون ورمسيس.

وكلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.