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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مدير مكتبة الإسكندرية يشيد بالمشاركة المتميزة للأزهر بمعرض الكتاب

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية

زار الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، جناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الخميس، حيث  تفقد أركان الجناح المختلفة، واستمع لشرح تفصيلي لما يحويه الجناح من أنشطة وإصدارات لجميع قطاعات الأزهر العلمية والتعليمية والدعوية، وما يقدمه من خدمات توعوية لرواد معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

 

مكتبة الإسكندرية

وخلال الزيارة أشاد مدير مكتبة الإسكندرية بالمشاركة المتميزة لجناح الأزهر الشريف وتنظيمه الرائع، مثمنا جهود الأزهر الملموسة الدعوية والتوعوية والتعلمية لكل رواد المعرض، حيث تعرف عن قرب على النشاط الثقافي والتوعوي الذي يقدمه كل ركن من أركان الجناح، خاصة ركن الفتوى وآلية تقديم الفتاوى المباشرة لرواد المعرض، كما تفقد ركن المخطوطات واستمع إلى شرح واف عن الطرق العلمية المتبعة في تسجيل  المخطوطات التاريخية والتراثية القيمة وطريقة توثيقها وترميمها.
تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، حيث ﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، بمكتبة الإسكندرية على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة و إصدارات متنوعة.

 

جناح الأزهر الشريف

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض مكتبة الإسكندرية الدوليّ للكتاب في دورته الجديدة، للطفل، العديد من الإصدارات والقصص التي تجذب اهتماماته وتنمي مواهبه ومهاراته وتعزز لديه قيم التسامح وحب الأوطان والبيئة.

 

و يسرد كتاب "مخزن الأحلام المؤجلة" الذي أصدرته مجلة نور؛ قصة لطفل يمتلك مخزنا لصناديق مغلقة احتفظ فيها بأحلامه المؤجلة، مثل صندوق أحلامه الدراسية وآخر خاص بذكرياته مع أصدقائه وصندوقا للهدايا وغيرها من الصناديق التي خبأ فيها أحلامه، وبينما هو بين الصناديق سمع صوتا لكائن في شكل رجل بحجم النحلة يطير، معرفا نفسه بمدير الأحلام المؤجلة، وطلب من الطفل أن يفرغ كل صندوق من الأحلام المخزنة به، ويقوم بتحقيقها بنفسه الواحد تلو الآخر، فحرر الطفل صندوق حلم الالتزام بالصلاة، وبعده صندوق حلم الاجتهاد، ثم أتبعهما باقي الصناديق حتى حقق الطفل جميع أحلامه المؤجلة.

وتستهدف هذه الكتب تشجيع مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم، وزيادة الوعي الثقافي لديهم، ومن أبرز هذه الكتب والقصص المعروضة بجناح الأزهر في ركن الطفل:

- أعداد مجلة نور باللغة العربية.

- أعداد مجلة نور باللغة الإنجليزية.

- أعداد مجلة نور باللغة الفرنسية.

- أعداد مجلة نور الصغير.

- سلسلة مكارم الأخلاق.

- سلسلة مشارق الأنوار.

- سلسلة قصص الأنبياء (قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا سليمان، قصة سيدنا أيوب، قصة سيدنا موسي، قصة سيدنا عيسي، قصة سيدنا يونس، قصة سيدنا إسماعيل).

- سلسلة قصص القرآن (أصحاب الأخدود، ذو القرنين، أصحاب السبت، وصايا لقمان لابنه، أصحاب الكهف، أصحاب الجنة، صاحب الجنتين).

- سلسلة كراسة الأنشطة.

- سلسلة اكتب وامسح.

- سلسلة لون وتعلم "تعلم الحروف الأبجدية".

- سلسلة لون وارسم "تعليم الرسم والتلوين".

- كتاب (رحمه للعالمين) صلى الله عليه وسلم.

- كتاب "الأنبياء عليهم السلام".

- كتاب "مخزن الاحلام المؤجلة".

- قصة "تيكا والكوكب الأخضر".

- كتاب "البيئة نعمة".

- كتاب "أنا جميل".

- كتاب "رسالة من مراهق".

- كتاب "دودة زرقاء".

- كتاب "قمر فى إفريقيا".

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة و إصدارات متنوعة.

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