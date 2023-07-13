1500 دارس | انطلاق اختبارات تحديد المستوى برواقي القرآن والطفل بالأزهر السبت

تنطلق السبت المقبل بالجامع الأزهر، فعاليات اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين للدراسة برواق القرآن الكريم ورواق الطفل بالجامع الأزهر.

يبلغ عدد المتقدمين الذين لهم حق حضور الاختبار ١٠٠٠ دارس برواق الكبار، و ٥٠٠ دارس برواق الطفل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

اختبارات تحديد المستوى برواقي القرآن والطفل

وكشف الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه من المقرر أن تنعقد لجان الاختبار من الساعة الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءً، كما تمتد الاختبارات لمدة ثلاثة أيام، وفق ما هو موضح في الجدول المرفق.

ونوه مدير عام الجامع الأزهر، على ضرورة إحضار المستندات المطلوبة لتقديمها للجنة الاختبار وتشتمل على :



- صورة بطاقة الرقم القومي للكبار وصورة شهادة الميلاد للأطفال.

- صورة شخصية حديثة.

- طباعة استمارة التقديم المرفقة بالإعلان.

- حافظة أوراق.

- صورة بطاقة ولي الأمر للأطفال.



وشدد د. عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري على عناية فضيلة الإمام الأكبر بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، لافتا إلى أن الإمام الأكبر دائما ما يوجه بالاهتمام بالطلاب الحافظين لكتاب الله سواء داخل الأروقة أو المعاهد الأزهرية، ويشدد على تذليل كافة العقبات أمام الجميع لتيسير الحفظ والدراسة داخل الجامع الأزهر.

الأنشطة العلمية للرواق الأزهري

فيما تنطلق يوم الاثنين الموافق ٢٤ يوليو الجاري، فعاليات اختبارات نهاية المستوى لدارسي أروقة القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالجامع الأزهر، والفروع الخارجية للرواق الأزهري في ٢٣ محافظة، لمن أتموا حفظ القرآن الكريم بنظام العام والعامين والثلاثة أعوام، حيث بلغ عدد الدارسين الذين لهم حق تأدية الاختبار ٢٠٠٠ دارس.

وقال الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، إنه من المقرر أن تنعقد لجان الاختبارات برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف، كما تمتد الاختبارات مدة ١٢ يومًا تم تخصيص يوم لدارسي كل محافظة وفق ما هو موضح في الجدول المرفق.



وصرح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات تأتي في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعناية مؤسسة الأزهر الشريف بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، وهو ما أكد عليه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف خلال متابعته المستمرة لأنشطة الرواق الأزهري.