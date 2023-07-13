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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

قدم روشتة لعلاجه.. الأزهر للفتوى يناقش مخاطر «الرُّهاب الاجتماعي»

دور الأسرة في الحماية
دور الأسرة في الحماية من الرهاب

نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأربعاء، صالونه الثقافي التاسع عشر حول «دور الأسرة في الحماية من الرهاب الاجتماعي»، وذلك بحضور الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والدكتورة حنان سعيد، مدرس علم النفس بجامعة الأسكندرية، والدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

الرهاب الاجتماعي

وأدار اللقاء الشيخ/ معاذ شلبي، رئيس قسم النشر بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بحضور مجموعة من الشباب والفتيات المشتركين في برنامج مركز الأزهر العالمي للفتوى للتوعية الأسرية والمجتمعية ضمن فعاليات الدورة الـ 64 لتأهيل المقبلين على الزواج.

في بداية اللقاء، أوضحت الدكتورة حنان سعيد، مدرس علم النفس بجامعة الأسكندرية، أن «الرهاب الاجتماعي» هو خلل أو اضطراب نفسي يشعر فيه المصاب بخوف شديد ورهبة في المواقف الاجتماعية نتيجة القلق من حكم الآخرين عليه، أو خوفه من تعرضه للإحراج والإهانة، حيث من الممكن أن يتجاوز هذا الخوف مراحل متقدمة لا يستطيع حين يصل إليها القيام بواجباته وأعماله اليومية، وربما يصل الأمر إلى امتناع الشخص عن الخروج من المنزل للعمل أو الدراسة، بما يؤثر على حياته الشخصية وعلاقاته وأنشطتة، مؤكدة أن الأسرة تلعب دورًا رئيسيًّا في وقاية أو إصابة  الأطفال بالرهاب الإجتماعي، حيث إن قسوة الأبوين، كلاهما أو أحدهما، تجاه الأبناء، وخاصة في أسلوب التعامل مع الآخرين وحدود ذلك، تصيبهم بالرهاب الاجتماعي، الأمر الذي يجعلهم خائفين من التفاعل مع الغير، فالإنسان المصاب باضطراب القلق الاجتماعي، يكون من العسير عليه تحمُّل التجارب اليومية الشائعة.

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وأضاف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن هناك منطقة في دماغ الإنسان يُطلق عليها «اللوزة»، تتحكم في الاستجابة للخوف، موضحًا أنه قد يكون لدى الأشخاص ذوي «اللوزة مفرطة النشاط» استجابة عالية للخوف، ما يسبب زيادة القلق في المواقف الاجتماعية، كما أن اضطرابات القلق قد تكون متوارثة في العائلات، ولكن ليس من الواضح تمامًا مقدار ما يكون ناتج منها عن عوامل وراثية ومقدار ما يكون منها سلوك مكتسب، وأحيانا يكون هناك أيضًا ارتباط بين اضطراب القلق الاجتماعي عند الآباء والأمهات الذين تبدو عليهم سلوكيات قلقة في المواقف الاجتماعية أو أكثر سيطرة أو حرصًا على أطفالهم، محذرًا من منع الأطفال من التعامل مع الواقع، وذلك من أجل إكسابهم خبرات التعامل مع الغير وإعطائهم فرصة للتعبير عن الذات.

من جانبه دعا الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الآباء والأمهات إلى ضرورة الاستماع إلى أبنائهم وتبادل الرؤى معهم، والعمل على زرع الثقة داخلهم، والصبر عليهم عند الخطأ، مؤكدًا أن سيدنا رسول الله ﷺ ضرب أوروع الأمثلة في التعامل مع الأبناء والأطفال، وتعليم الأبوين كيفية احتوائهم، فقد كان ﷺ أكثر الناس عطفًا وحنانًا عليهم، وكان ﷺ خير من قام بتربية المجتمع على منع التنمر والسخرية من الغير، أو الاستعلاء بالنعم عليهم لحفظ نفوسهم من الانكسار، الذي يحول بينهم وبين التعامل السوي مع الناس، مؤكدًا أن الحوار مع الأبناء ووضع الطفل موضع المسؤولية والثقة فيه تصنع منه مسئولًا، وتكسبه ثقة في التعامل مع المجتمع، وهذا يسمى بـ«هداية التجربة»، والتي تعد أكثر من ربع العلم.

في نهاية الصالون استمع المحاضرون لمداخلات الحضور وأجابوا عن أسئلتهم واستفساراتهم.

يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتوعية الأسرية والمجتمعية وتسليط الضوء على القضايا التي تمس الواقع المعاصر، بهدف التنشئة السوية وتعزيز الوعي المجتمعي، ومواجهة الظواهر السلبية في المجتمع.

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