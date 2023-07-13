البحوث الإسلامية: مشاركة الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب تستهدف إرساء السلام المجتمعي

يشارك مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته الـثامنة عشر، والذي يقام في الفترة من 12 إلى 26 يوليو الجاري.



وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد والمشرف على المعرض ، أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب_شيخ الأزهر بكل قطاعاته حريص على التواجد في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وذلك استكمالًا للنجاح الذي يحققه جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ حيث يشهد دائمًا إقبالًا كبيرًا على إصداراته المختلفة ومنها: إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، إضافة إلى إصدارات هيئة كبار العلماء، ومكتب إحياء التراث، والجامع الأزهر، ومركز الترجمة، ومرصد الأزهر.

فيما قال الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني د. محمود الهواري أن الأزهر يعمل على توعية المواطنين، كما يهدف إلى إرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتبنى جماعات العنف والتطرف نشرها بين الناس.

ويشهد جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب تنوعًا كبيرًا؛ حيث تشارك فيه قطاعات الأزهر المختلفة بإصداراتها العلمية المتنوعة، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تُنفّذ داخل الجناح ومنها: الخط العربي، والورش الفنية، وركن المخطوطات، كما يضم الجناح ركنًا خاصًا للفتوى يضم أعضاء من لجنة الفتوى بالأزهر للرد على أسئلة واستفسارات زوار المعرض فيما يتعلق بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وغيرها مما يشغل بال رواد المعرض.