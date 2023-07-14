وجبة كروية متكاملة.. صباح البلد يشيد بمباراة القمة ويهنئ النادي الأهلي

علقت الإعلامية لميس سلامة على مباراة القمة بالأمس، بين الأهلي والزمالك، قائلة: مصر كلها كانت تتابع مباراة القمة بكل شغف.

وأضافت "لميس سلامة" خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن النادي الأهلي قدم مباراة ممتعة للغاية في كل شيء، وأكد أحقيته بالفوز بلقب الدوري المصري.



واسترسلت: مباراة الأمس كانت عبارة عن وجبه كروية متكاملة، تحتوي على كل عناصر الإبهار، متابعة: جمهور الأهلي كان لديه تخوف قبل المباراة، نتيجة غياب اللاعب مروان عطية.



وأكملت: مبروك للقلعة الحمراء، وموسم رائع..الف مبروك لجمهور النادي الأهلي.

ولفتت هند النعساني، إلى أن نادي الزمالك استعاد توازنه في الشوط الثاني من المباراة، ولكن النادي الأهلي حسم المباراة وانهي المباراة ب 4 أهداف.



وأوضحت أن مباراة الأمس كانت فارقة، ومبروك لمشجعي ولاعبي النادي الأهلي.