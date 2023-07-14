الحمد لله إنها أربعة.. تعليق مثير من نجم الزمالك على فوز الأهلي

علق شوقي السعيد، نجم نادي الزمالك السابق، علي فوز النادي الأهلي علي الزمالك بأربعة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

وكتب شوقي السعيد عبر حسابه الشخصي فيسبوك: “الحمد لله إن النتيجة أربعة علشان متغنوش يا أبو تلاتة”.

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.