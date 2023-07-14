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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثنائي ليفربول يوافق على الانتقال للدوري السعودي

فريق ليفربول
فريق ليفربول

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي، موافقة ثنائي نادي ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون وفابينيو على الانضمام إلى الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
 

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" اتحاد جدة اقترب من فابينيو لكن ما زال ينتظر تقديم عرض رسمي".
 

وأضاف:" وافق جوردان هندرسون على عرض الاتفاق السعودي، لكن لا يوجد اتفاق بين الناديين حتى الآن".

يذكر أن اتحاد جدة أبرم صفتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، بعد انتهاء عقودهما مع ريال مدريد وتشيلسي.
وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد غياب دام 14 عاما.

ليفربول هندرسون الدوري السعودي فابينيو اتحاد جدة الاتفاق السعودي

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