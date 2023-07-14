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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

70 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الأسماك بسوق
أسعار الأسماك بسوق العبور

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 يوليو  2023 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.

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تراجع الليمون.. أسعار الخضراوات في مصر اليوم الجمعة

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90 جنيها للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 13 يوليو 2023

أسعار الأسماك بانواعها اليوم الجمعة فى سوق العبور

أسعار الأسماك البلطى بأنواعه اليوم  ..وسجل سعر كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح ما بين 66 الي 70جنيها ،سعر سمك بلطي نمرة "2" 65 جنيها، بلغ سمك بلطى اسوانى 60 جنيها .

فيما سجل سعر سمك فيله بلطى للكيلو ما بين 40 الى 200 جنيه .

ووصل سعر سمك البورى 110 جنيهات للكيلو الواحد ،  تراوح سمك بورى2 من 50 الى 68 جنيها للكيلو

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 85 و 115 جنيهًا، بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيه، بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها. 


بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 110 جنيهات ،سعر كيلو سمك قرش 50 جنيها.


تراوح سعر سمك كيلو سمك قاروص-لوت من 60 الى 140 جنيها .


سجل سعر سمك كيلو سمك وقار من 65 الى 135 جنيها .

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها ، سجل كيلو سمك المرجان2 نحو 55 جنيها .

بلغ سعر سمك بربون مجمد 35 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 65 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 170 الى 280 جنيها ، كابوريا من 30 الى 190 جنيها .

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة


تراوحت أسعار كيلو الجمبري2 ما بين 180 إلى 300 جنيها


سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 100 الى 250 جنيها.

وسجلت أسعار الجمبري 3 مابين 70 الى 170جنيها.


يعد سوق العبور اكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة

افتتح سوق العبور في 10/6/1994، و قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

وتتكون محلات السوق من (548 وحدة خضار - 50 وحدة بصل وثوم وزيتون - 336 وحدة فاكهة - 86 محل أسماك - 144 وحدة موز - 4 وحدات للفرز - 3 معمل تشفية - 4 ثلاجة تبريد وتجميد - 46 محلات بلح وغلال - 475 وحدة منطقة الفوار. 

 

الاسماك سمك بلطى الكابوريا اسعار الجمبري اليوم الجمعة

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