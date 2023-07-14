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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الليمون.. أسعار الخضراوات في مصر اليوم الجمعة

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة  خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور " لتجارة الجملة.


أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى:


سجل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 2.75 و 4.5 جنيه بارتفاع 75 قرش علي مدار الأسبوع

ارتفع سعر البطاطس اليوم الجمعة  ليتراوح ما بين 6.5 و 9.5 جنيه بزيادة 2.5 جنيه ،وسجل سعر كيلو البصل بقيمة جنيها ليسجل نحو  15 جنيه مسجلا زيادة 3 جنيهات .

وبلغ سعر الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور 7 جنيه للكيلو تراوحت الفاصوليا بين 13 الى 17جنيه ،واستقر  الباذنجان البلدي عند 3.50 جنيه .


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 6 الى 9 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيه للكيلو.


فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 3.5 الى 4.5جنيه للكيلو  ، خيار صوب بين 7 الى 9 جنيه ،خيار بلدى بين 4 إلى 7 جنيه ، البامية بين 16 الى 20 جنيه ،قلقاس بين 5 الى 9 جنيه.

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 10 إلى 20 جنيها للكيلو متراجعا جنيهين، ليمون أضاليا من 4 إلى 9 جنيهات ،تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 7 و 13 جنيها.

أسعار العنب بسوق العبور

وسجل سعر كيلو العنب الأسود 18 جنيها ،سعر كيلو عنب كرمسن 25 جنيها، عنب بناتي أحمر 14 جنيه، عنب بناتي أصفر 14 جنيه.

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 13 يوليو 2023


 

أسعار الفاكهة بأنواعها فى سوق العبور

 

تراوحت أسعار كيلو سعر  تفاح أمريكي إيطالي و الجولدن بين 25 الى 35 جنيها  ،تفاح مصري 12 الي 30 جنيه ،تين برشومي  14 الى 20 جنيها ، كانتلوب 6 الى 12 جنيها ، خوخ بلدي عريشي 20 إلى 30 جنيها  ،اناناس 50جنيها، شمام  10 جنيها ،  وتراوح سعر كيلو بلح سيوي 40 جنيه،بلح رملي 10 جنيهات،  وصل سعر  الكمثرى الخشابي 25 جنيه للكيلو الواحد ،وتراوح سعر كيلو نكترين بلدي مابين 10 الى 30 جنيه ، وسجل كيلو الكريز  50 جنيه للكيلو .


ويعد سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

 

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