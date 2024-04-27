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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع جهود مديرية التموين لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار. 


حيث ‏‎اطلع محافظ الجيزة علي حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية  أمس علي دائرة البدرشين والعياط والصف لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية و تنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخابز بلدية والسياحية بإجمالي ٥٠ مخالفة ما بين نقص وزن لرغيف الخبز وبيع بازيد من السعر . 


واسفرت الحملات عن ضبط ٦ طن دقيق بلدي مدعم بأحدي المخابز السياحية وسيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم لبيعها في السوق السوداء من اجل التربح لغرض غير المخصص لها . 


كما تمكنت الحملات من ضبط سيارة محمله بعدد ٢٠٨ أسطوانة بوتاجاز مدعمه لبيعها في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها بالإضافة إلى ضبط محطة وقود سيارات تتلاعب في كميات السولار وقامت بتجميع كميه قدرها ٥٢٤٨ لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

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