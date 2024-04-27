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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون مصري بيلاروسي في الميكنة والهندسة الزراعية والصوامع والتجفيف

صدى البلد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية سيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

وأكد "القصير" على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .


وأعرب "القصير" عن تطلعه لزيادة حجم التعاون الزراعى حتى يرتقي الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل البحوث التطبيقية والتقاوى والبذور والخدمات البيطرية والامصال واللقاحات والصادارت الزراعية ونقل الخبرات وكذلك منتجات الالبان وكذلك توطين تكنولوجيا صناعة الاعلاف في مصر.


وأكد وزير الزراعة أن هناك لجنة فنية مشتركة بين البلدين ووجه بسرعة العمل على اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها.

 

من ناحيته أكد السفير البيلاروسي أهمية طرح وزير الزراعة بزيادة التعاون حتى ترتقي إلى مستوى طموحات البلدين والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في مصر وبيلاروسيا .


وأضاف ان مجالات التعاون من الممكن أن تشمل كذلك الميكنة والهندسة الزراعية والصوامع والتجفيف.


وأضاف أنه سوف يتم العمل مع وزارة الزراعة واللجنة الفنية المشتركة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع وتسهيل إجراءات التعاون بين الجانبين . 

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