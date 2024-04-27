مقـ.تل أردني في روسيا.. وبيان عاجل للخارجية

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية متابعتها مع مديرية العمليات والشئون القنصلية، واقعة مقتل مواطن أردني في مدينة فولغوغراد الروسية فجر اليوم، السبت.

ووفق صحيفة “هلا أخبار” الأردنية؛ فقد بين مدير مديرية العمليات والشئون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة - في بيان صحفي - أن السلطات الأمنية المختصة في روسيا ألقت القبض على مرتكبي الجريمة.

وأكد أن السفارة الأردنية في موسكو تتابع التحقيقات مع السلطات الروسية المختصة للوقوف على مجريات الجريمة.

وبين “القضاة” أن السفارة الأردنية في موسكو قد باشرت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم، لنقل الجثمان بعد انتهاء التحقيقات.

وأعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.