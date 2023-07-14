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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: تطوير منطقة جنوب القاهرة هدفه إعادة تأهيل المقاصد التاريخية

هند رشاد، أمين سر
هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة بتطوير منطقة جنوب القاهرة هدفه إعادة تأهيل المقاصد التاريخية بهذه المنطقة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على وضع مخططات للتطوير تحافظ على الطابع المميز للأماكن والمقاصد التاريخية العريقة.

 

 

وأشارت “ رشاد ” إلى أن  الدولة تعمل على وضع رؤية متكاملة تشمل الخلفية التراثية وعناصر التفرد التاريخي لمنطقة جنوب القاهرة وطبيعة الموقع وشبكة الطرق المحيطة بها .

 

وأوضحت أمين سر إعلام بمجلس النواب، أن هذه المنطقة تنفرد بتراث تاريخي حيث تضم القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة مواقع التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، إلى جانب منطقة مزارات آل البيت، ومنطقة حدائق الفسطاط وجامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان، بالإضافة إلى منطقة المقابر التراثية والتاريخية، وبها عدد كبير من المباني ذات الطرز المعمارية العريقة والقيمة التاريخية الكبيرة.

 

ولفتت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن منطقة جنوب القاهرة تحاط بعدة طرق وهي طريق الفسطاط جنوباً، والقاهرة الفاطمية والخديوية شمالاً، وجبل المقطم وطريق الأوتوستراد شرقاً، ونهر النيل وطريق الكورنيش غرباً، كما تطرق الوزير إلى أهم المقومات والتحديات الرئيسية المرتبطة بنطاق التطوير.

 

وأشادت النائبة هند رشاد بخطة التطوير التي وضعتها الحكومة لدعم حركة السياحة، مع إيجاد شبكة محاور خضراء تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات والمسارات السياحية والمقابر التاريخية، بالإضافة إلى الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المتداخلة مع تحسين اتصالها بمحاور الحركة الخارجية مثل الأوتوستراد، وكذا التعامل مع مشكلة المياه الأرضية بتخفيضها بالطرق الهندسية المعروفة مع إمكانية استغلالها كمناطق خضراء وأنشطة تتكامل مع حدائق الفسطاط .

هند رشاد المقاصد التاريخية لجنة الثقافة

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