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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 3 أيام من البحث.. العثور علي جثمان شاب غريق بشاطئ ماجدلينا

الشاطئ الذي عثر فيه
الشاطئ الذي عثر فيه علي جثمان الشاب الغريق

عثر رجال الإنقاذ و الغواصين المتطوعين بمدينة طور سيناء علي جثمان الشاب محمود محمد عبد الفتاح الذي غرق علي شاطئ النجوم بطور سيناء أثناء نزوله للسباحة برفقته شقيقه معتز محمد عبد الفتاح المعيد بكلية هندسة الحاسب بجامعة الملك سلمان بعد ثلاثة أيام من البحث المراكب  ونزول الغطاسين  للبحث عنه .
 

تلقي  اللواء محمد العناني مدير أمن جنوب سيناء بلاغا يفيد بغرق الشاب محمود محمد عبد الفتاح ٢٧ سنة أثناء نزوله للسباحة برفقة شقيقة معتز محمد عبدالفتاح المعيد بكلية هندسة الحاسب بجامعة سلمان الدولية  حيث انزلق الشقيقين في منطقة عميقة بشاطئ القمر .


وقال شهود عيان إن الشقيقين كان يسبحان وسقط في منطقة عميقة بها تيارات مائية .
وقد حاول المنقذ الشاب طه صقر الذي رغم إصابته و إجراؤه عملية جراحية في مفصل الكتف غامر وحاول إنقاذ الشقيقين  وتمكن من انقاذ الشقيق الأصغر .


وقال الشاب طه صقر المنقذ أنه رغم إصابته سارع لإنقاذ الشقيقين مشيرا أنه رغم خروجه من عملية دقيقة في مفصل الكتف الشهر الماضي فإنه حياة الشابين و إنقاذهما  كان هدفه الأول وأنه حزين أنه لم يتمكن من انقاذ الشقيق الأكبر .


ونقل معتز محمد عبد الفتاح لمستشفي طور سيناء العام في حالة إعياء شديدة وتم إدخاله العناية المركزة إلي أن تحسنت حالته الصحية وتم نقله لمستشفي شرم الشيخ الدولي لاستكمال العلاج  و
وقال مصادر أن الشقيق الذي غرق في البحر كان في زيارة  لشقيقه هو ووالده ولكن كان القدر في انتظاره وان يغرق في طور سيناء .


تم تحرير محضر بالواقعة و اخطار  النيابة  العامة لتولي التحقيق  وتم نقل جثة الشاب الغريق لثلاجة مستشفي طور سيناء لحين انتهاء اجراءات تسلم الجثة و التصريح بالدفن .

الشاطئ ماجدولينا

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جنوب سيناء العثور جثمان الغريق بعد ثلاثة ايام

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