عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: زراعة الأعلاف محليا تدعم زيادة الإنتاجية من اللحوم

النائب ابو سريع
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إنه من الضروري العمل على توطين زراعة فول الصويا؛ من خلال توفير مساحات كافية لزراعته، في ظل الحاجة المستمرة إليه، وذلك باعتباره أهم أنواع أعلاف الماشية التي يتم استيرادها.

التركيز على زراعات علف الحيوان 

وأشار “إمام”، فى تصريح لـ“صدى البلد”، إلى أهمية التركيز على الزراعات القائمة على علف الحيوان، وتوفيرها بمخزون كاف يلبي الاستهلاك المحلي بشكل أولى، ومن ثم التخطيط لتصدير الفائض، الأمر الذي يدعم وقف استيراد أعلاف الماشية، ويوفر للدولة العملة الصعبة التي كان يتم توجيهها لهذا الملف.

وأضاف النائب: إن فكرة توفير المنتجات التي تدخل في تصنيع الأعلاف بمواد مصرية 100%؛ هي فكرة سهلة قابلة للتطبيق دون تحديات، وتدعم أيضا التخلي عن الدولار، وتوفيرها للمربين بأسعار بسيطة، مقارنة بسعرها في حالة الاستيراد، وبالتالي ينعكس ذلك بالإيجاب على أسعار اللحوم وخفضها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا بد من تخصيص جزء كبير لزراعة الأعلاف بمشروع الدلتا الجديدة؛ من أجل إيجاد منتج زراعي يدخل في زراعة علف الحيوان، مقترحا منح مزارع الإنتاج الحيوانى التي ستعمل بالطاقة الشمسية بدلا من استخدام السولار والجاز، قروضا مدعمة، كنوع من التحفيز.

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الخميس 13 يوليو 2023

وزير الزراعة اللبناني يزور مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية للاستفادة من التجربة المصرية

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا ضم عدد من الباحثين ورؤساء الأقسام بمعهدي بحوث الإنتاج الحيواني، وبحوث البساتين التابعين لمركز البحوث الزراعية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.


ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات يعقدها وزير الزراعة، للنهوض بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والأمن الغذائي.

 

وأكد وزير الزراعة، خلال لقاءه مع الباحثين، على ضرورة تعظيم الإنتاجية  سواء من الثروة الحيوانية في مصر، لزيادة انتاج مصر من اللحوم والألبان، او من محاصيل الخضر والفاكهة، وذلك بالتركيز على استنباط سلالات وأصناف جديدة مصرية، ذات جودة وانتاجية عالية، ومقاومة للأمراض والآفات، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد القصير على أهمية البحوث التطبيقية، والتي تعد هي كلمة السر لعلاج كافة المشكلات، بالاستفادة منها وتطبيقها على أرص الواقع، والتوسع في تطبيق التجارب الناجحة، فضلا عن سرعة اعداد قاعدة بيانات كاملة ودراسة وافية حول سلالات الماشية في العالم، وأكثرها إنتاجية سواء من الألبان أو اللحوم، واختيار الأنسب من بينها والتي تتأقلم مع البيئة المصرية، وذلك في إطار تحسين السلالات والتحسين الوراثي للماشية.

 

زراعة مجلس الشيوخ حزب الشعب الجمهورى مزارع الطاقة الشمسية استصلاح الاراضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الخميس 13 يوليو 2023

انطلاق مؤتمر "حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء" بالمركز القومى للبحوث

ترشيحاتنا

خصم 26% على جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra في السعودية

أكبر منارة علمية وصرح تنويري بأسوان.. تعرف على مكتبة مصر العامة

صحف الكويت| الأمم المتحدة ترفض شروط سوريا لنقل المساعدات .. والسعودية وأمريكا تؤكدان التزامهما بإنهاء صراع السودان

فى يومه العالمي.. نصائح للشباب حول الاستمرارية فى تطوير المهارات

مرسيدس AMG SL63 تصبح أكثر قوة بعد ترقيات BRABUS المميزة | صور

مشيرة إسماعيل: الكرملين أهم مسرح وقفت عليه.. وكوريا الشمالية تمتلك أعظم اوبرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار استخدام الحمام المغربي بشكل مفرط .. لن تتوقع تلك المشاكل الصحية

أستاذ جامعي يستأجر غرفة بفندق عبر الإنترنت ليكتشف مفاجأة صادمة.. أعرف القصة

زوجة ملياردير أمريكي تثير الجدل بصراخها بسبب أسعار المشروبات في مخيم صيفي

هل يمكن استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة؟

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ