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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل لـ45.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة فى هذا الموعد

الارصاد
الارصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع كبير فى درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، نظرا لتأثر البلاد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وإمتداد منخفض الهند الموسمي، يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، مما تؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة فى الجو.

الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه من المتوقع خلال الأسبوع القادم من غدا وحتي نهاية الأسبوع تكون درجات الحرارة أعلي من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى أربع درجات، موضحة ان العظمي اليوم على القاهرة الكبري تصل إلى 36 درجة مئوية، والمحسوسة وصلت إلى 38 و39 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، ولكن من الأسبوع القادم حتي نهاية الاسبوع تكون ما بين ال37 وال38 درجة مئوية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمي على القاهرة الكبري وجنوب الصعيد تكون ما بين ال44 وال45 درجة مئوية، لافتة إلى أن نسب الرطوبة فى الجو موجودة بشكل كبير خلال تلك الأيام، تجعلنا نشعر أن درجات الحرارة أعلي من تلك القيم.

الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة منخفض الهند الموسمي كتل هوائية

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