ديكلان رايس يعلق على رحيله من وست هام يونايتد

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، رحيل ديكلان رايس لاعب خط وسط الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتشير التقارير الإنجليزية مؤخرا، إلى أن ديكلان رايس، سينضم إلى صفوف آرسنال، بداية من الموسم الجديد.

وقال رايس في تصريحات صحفية: "الأيام والأسابيع الماضية كان لدي الكثير من المشاعر المختلفة، لم يكن سهلا هذا القرار بالنسبة لي، أن أغادر البيئة التي أحبها وأعتز بها كثيرًا".

وأضاف: "في النهاية، وعلى الرغم من ذلك، الأمر يتعلق بطموحي باللعب في أعلى مستويات كرة القدم".

وست هام يعلن رحيل رايس عن الفريق

وقال وست هام في بيانه عبر موقعه الإلكتروني: "وست هام يؤكد أنه توصل لاتفاق مع رايس على مغادرة النادي، في صفقة تاريخية"، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة، أو النادي الجديد الذي سينتقل إليه نجمه ديكلان رايس.

كان رايس قد شارك مع وست هام يونايتد في 245 مباراة، وتوج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، في الموسم الماضي 2022-2023.