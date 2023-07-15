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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلقة محمد هنيدي في حبر سري تتصدر ترندات التواصل الاجتماعي

أسما إبراهيم - محمد
أسما إبراهيم - محمد هنيدى

تصدر النجم محمد هنيدي ترند مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ويوتيوب والفيس بوك وجوجل بعد حلقته مع الإعلامية اسما ابراهيم في حبر سري.

وتصدر محمد هنيدي ترند اليوتيوب الحلقه كامله واحتلت ترند المركز الثامن ، بينما تصدرت تصريحاته ترند تويتر وجوجل وفيس بوك بعد التصريحات الجريئة التي قالها خلال الحلقة التي عرضت على جزئين الخميس والجمعة.

وتحدث الفنان محمد هنيدي، أنه لا يتسرع في كتابة منشوراته عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحًا أنه حذف منشور عن سقوط لوحة إعلانات كوبري أكتوبر عقب العاصفة الترابية التي تعرضت له مصر خلال الفترة الماضية. 

 

حلفة محمد هنيدي

وبسؤال الفنان محمد هنيدي من من الفنانات تستطيع تقديم فوازير رمضان، أكد أن الفنانة دنيا سمير غانم تستطيع ذلك، لما تملكه من مقومات وقبول وخفه فى الأداء الإستعراضى.

ورفض هنيدي التعليق على موقفه من إعتزال بعض الفنانات، والعوده للفن مره أخرى تحت شعار الفن حرام.

وأكد أن كل واحد حر، وأنا مش هعلق على مواقف الزملاء وأرائهم، وأشارك أى حد فى الوسط الفنى موجود وبيمثل ومليش دعوه قال ايه ومقالش. 

 

هنيدي محمد هنيدي النجم محمد هنيدي أسما إبراهيم حبر سري الإعلامية أسما ابراهيم

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