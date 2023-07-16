مصرع شاب صعقا بالكهرباء في العريش

لقي مواطن مصرعه صعقا بالكهرباء بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، حيث استقبلت مستشفى العريش العام، مواطن مصاب بماس كهربائي .

وقام الفريق الطبي بتقديم الإسعافات الأولية للشاب إلا أنه فارق الحياة، وتم إخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.



٢٨ عاما:

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بمصرع شاب ٢٨ عاما، نتيجة إصابته بماس كهربي أثناء تواجده في مقر عمله بالعريش.

وتم إيداع جثة الشاب في ثلاجة مستشفى العريش العام، تحت تصرف الأجهزة المعنية ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.



وقال شهود العيان أن الشاب من محافظة البحيرة ،ومن المقيمين بمحافظة شمال سيناء، ويعمل في شركة قطاع خاص .