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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم بقائه بالدوري|علاء وحيد: حزنت على المشهد الذي ظهر عليه الإسماعيلي هذا العام

الناي الإسماعيلي
الناي الإسماعيلي

هنّأ الإعلامي الرياضي علاء وحيد، النادي الأهلي لحصوله على لقب الدوري العام بجدارة واستحقاق هذا العام، ولكني حزنت بشكل كبير لهبوط أندية أسوان وغزل المحلة.

 

وقال علاء وحيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن النادي الإسماعيلي من المفترض أن ينافس على البطولات وحزنت بشكل كبير بعد المنافسة على الهبوط هذا العام ونجاحه في الاستمرار في الدوري.

 

الإسماعيلي وأسوان والمحلة

وتابع الإعلامي الرياضي علاء وحيد، أن مشاكل الأندية الشعبية المعاناة، من ضائقة مالية وهو ما ظهر هذا العام على الإسماعيلي وأسوان والمحلة.

النادي الأهلي لقب الدورى أسوان غزل المحلة الهبوط

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