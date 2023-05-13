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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أزمة الإسماعيلي عدم الثقة.. علاء وحيد: لقاء الزمالك اليوم خارج التوقعات

مبارة الزمالك والإسماعيلي
مبارة الزمالك والإسماعيلي اليوم

قال علاء وحيد عضو مجلس إدارة والمتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن نادى الزمالك قادم من مبارة كأس مصر مع فريق بروكسي وهو أحد الفرق المجهولة فى دوري الدرجة الثانية فى مجموعة بحري، ولكن قد عرض كبير جدا وأجبر الزمالك ان يلعب وقت لإضافي، مضيفا أن النادي الزمالك نادي كبير جدا ولاعيبه متميزين ويستطيع ان يخوض أى مبارة ويستطيع ان يكون تشكيل جديد فى كل مبارة.

الإسماعيلي خسر أمام بيراميدز
وأضاف " وحيد" خلال لقائه مع الإعلامية "لميس سلامة" ببرنامج " صباح البلد" المذاع عللى فضائية " صدي البلد" أن النادي الأسماعيلي أعد العدة على اللياقة البدنية لنادي الزمالك بناءا على المبارة الماراثونية التي تمت فى كأس مصر، مضيقا ان النادي الإسماعيلي لاقي هزيمة أمام نادي بيراميدز ولكن قام بأداء جيد، وفنيا هو فريق متميز.

 

وأكد المتحث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن مبارة اليوم  بين الإسماعيلي والزمالك خارجة عن أي توقعات، وأن مبارة اليوم سوف تكون متميزة للفريقين، متنميا للفريقين الزمالك و الإسماعيلي ان يقدموا مبارة تثبت ان الكرة المصرية بخير، مبارة خارجة عن كل التوقعات والحسابات، وأن النادي الإسماعيلي يسير على مستوي فني ثابت مع الكابتن حمزة الجمل، وان مشكلة الأسماعيلي الثقة فى عدم الفوز ولكن هذه الفترة تغير مستواه بشكل كبير.

 

 

الزمالك الاسماعيلي النادي الاسماعيلي علاء وحيد لميس سلامة اللياقة البدنية لنادي الزمالك

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