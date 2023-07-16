يتفوق على جوجل.. 5 مميزات لمحرك DuckDuckGo لا تعرفها

يشتهر محرك بحث DuckDuckGo في المقام الأول بتركيزه على الخصوصية، ولكن محرك البحث الأمن يقدم العديد من الميزات المفيدة، والكثير منها غير متاح حتى على متصفح جوجل أو Bing، لذلك إذا كنت لا تستخدم DuckDuckGo، فإليك 5 ميزات رائعة لتحسين تجربة البحث الخاصة بك.

5 ميزات لمحرك بحث DuckDuckGo لا تعرفها

1. ميزة الاختصارات:

ميزة Bangs هي بلا شك الميزة الأكثر عملية التي يقدمها محرك بحث DuckDuckGo، فهى عبارة عن اختصارات للبحث في الموقع عن مواقع وخدمات معينة تجعلك لن تحتاج إلى مغادرة محرك بحث للبحث في موقع ويب معين، بدلا من ذلك، ما عليك سوى استخدام Bang الخاصة به وإعادة توجيهك إلى صفحة نتائج البحث على موقع الويب هذا لاستعلامك.

ولاستخدام Bang، اكتب بجوار استعلامك في مربع البحث على DuckDuckGo علامة التعجب وأرسله.

ميزة Bangs

2. ميزة الإجابات الفورية:

بصرف النظر عن إعطائك قائمة بصفحات الويب ذات الصلة لعملية بحثك، يمكن لـ محرك بحثفح DuckDuckGo أيضا تقديم إجابات مباشرة على استفساراتك، يستخدم الموقع أكثر من 100 مصدر، لذلك تتوفر الإجابات الفورية لمجموعة متنوعة من الاستعلامات، كما يمكنك استخدام هذه الميزة لإنشاء كلمات مرور أو تقصير الروابط أو توسيعها أو تغيير حالة مجموعة من النصوص، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسأل ميزة "الإجابات الفورية" بما إذا كان موقع الويب معطلا أم لا، وتقدم حسابات القروض، وإنشاء رموز QR، والتوصية ببدائل البرامج والخدمات.

ميزة الإجابات الفورية

3. ميزة حماية البريد الإلكتروني:

يمكن أن تساعدك ميزة حماية البريد الإلكتروني في محرك بحث DuckDuckGo على إبقاء المتعقبات المضمنة في رسائل البريد الإلكتروني بعيدة عنك، ولاستخدامه، تحتاج إلى تطبيق DuckDuckGo الرسمي أو امتداده في محرك بحث، بمجرد تثبيت أي منهما، يمكنك التسجيل للحصول على عنوان إعادة التوجيه @ duck.com الذي يتلقى رسائل البريد الإلكتروني نيابة عنك، ويقوم بإزالة أدوات التعقب، ثم إعادة توجيهها إلى صندوق بريد من اختيارك.

وتمنحك ميزة حماية البريد الإلكتروني القدرة على إنشاء أسماء مستعارة عشوائية لمشاركتها مع مواقع الويب العشوائية التي يحتمل أن تكون غير مرغوب فيها أو غير جديرة بالثقة أو عشوائية، يتم أيضا تجريد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى هذه الأسماء المستعارة من أدوات التتبع ثم إعادة توجيهها إلى بريدك الإلكتروني الأساسي.

ميزة حماية البريد الإلكتروني في محرك بحث DuckDuckGo

4. ميزة حماية تتبع التطبيقات لأندرويد:





حماية تتبع التطبيق هي ميزة DuckDuckGo أخرى يمكنها تحسين خصوصيتك، يمكنه الحد من التجسس المستمر الذي تقوم به متتبعات الطرف الثالث في التطبيقات الموجودة على هواتف أندرويد، معظم أجهزة التتبع هذه من شركات إعلانية مثل جوجل و Taboola وشركات الوسائط الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر وشركات التحليلات مثل Adobe، تجمع هذه الشركات تفاصيل مثل الموقع الدقيق وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والمنطقة الزمنية وبصمة إصبع الجهاز لإنشاء ملف تعريف يمكنهم من خلاله استهدافك بإعلانات ذات صلة، ولسوء الحظ، يمكن أن ينتهي الأمر ببيع بعض هذه المعلومات أيضا لوسطاء البيانات.

ولاستخدام حماية تتبع التطبيق، قم بتثبيت DuckDuckGo لنظام أندرويد على هاتفك، وبعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات في التطبيق وقم بتمكين الميزة، والتي ستجدها في قسم "المزيد من DuckDuckGo"، وستطلب منك الميزة إعداد اتصال VPN لمراقبة حركة مرور البيانات من تطبيقاتك بمجرد تنشيطها، ستتمكن من معرفة عدد أدوات التتبع التي تم حظرها، بما في ذلك الشركات والتطبيقات التي يتم حظرها.

حماية تتبع التطبيق في DuckDuckGo

5. اختصارات لوحة المفاتيح:

تساعدك ميزة Cheatsheets، في العثور على اختصارات لوحة المفاتيح لتطبيقك المفضل وتعلم أساسيات لغات البرمجة الشائعة، كل ما عليك فعله هو كتابة Cheatsheets بجوار استعلام عن تطبيق أو لغة أو خدمة، وسيقوم DuckDuckGo بإدراج الاختصارات الشائعة أو أساسيات مصطلح البحث الخاص بك.