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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية

النائب أحمد سعد نوصير
النائب أحمد سعد نوصير - عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد سعد نوصير، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأكسجين لمدة عام إلا بعد موافقة وزيري الصحة والصناعة، هدفه الحفاظ على الأسعار الطبيعية لأنابيب الأكسجين وتغطية حاجة المستشفيات.

وأوضح نوصير، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار جاء في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين في مختلف المستشفيات والمراكز، مشيرًا إلى أن الأكسجين يتم تخزينه في تنكات ليتحول إلى غاز.

وأكد عضو مجلس النواب، أن توفير الأكسجين المسال هدفه ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية وعدم حدوث أية معقوات ينتج عنها تأثر الخدمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تصدير الأكسجين الطبي المسال بعد تأمين احتياجات وزارة الصحة من المخزون الاستراتيجي.

ولفت النائب أحمد سعد نوصير، إلى أن قرار حظر تصدير الأكسجين جاء نتيجة انتشار فيروس كورونا منذ عام 2020 الذي تسبب في استخدام الاكسجين بشكل كبير نتيجة الحالة الصحية التي كان يعاني منها المصابين، خاصة ضيق التنفس والالتهاب الرئوي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار لن يمثل أي ضرر على الصناعة أو المصدرين نظرًا لاستمرار الدولة في التوسع في بناء المستشفيات وتطوير البنية التحتية لتطبيق التامين الصحي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية.

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