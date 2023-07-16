انتصار روسي كاسح.. هذا ما يقوله محللون عن خسائر أوكرانية فادحة

منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد الشهر الماضي، خسرت كييف نحو 20% من الأسلحة الغربية التي حصلت عليها في مقدمها مدرعات برادلي ودبابات ليورباد الألمانية.

وذكرت صحيفةُ نيويورك تايمز، أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أكدوا أنّ القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر فادحة في الأسبوعين الأولين من هجومها المضاد.

وتشمل الخسائر، في أول أسبوعين من الهجوم المضاد المتعثر، بعض المعدات القتالية الغربية مثل مركبات برادلي دبابات ليوبارد وناقلات الجند المدرعة والتي كان يعول عليها الأوكرانيون في إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية.



على سبيل المثال، خسر اللواء السابع والأربعين نحو ثلث المدرعات البالغة ١٠٠ مدرعة، إما بالتخلي عنها أو إتلافها، مشيرا إلى أنه في غضون يومين فقط فقد 28 مدرعة أثناء محاولة القوات الأوكرانية عبور حقل ألغام روسي.

من جهته، تكبد اللواء الثالث والثلاثون خسارة فادحة حيث فقد 30% من الدبابات الألمانية التي حصل عليها.

وخلال يونيو فقط دمرت 24 دبابة، من بينها 10 دبابات ليوبارد، إضافة إلى كاسحات ألغام.

ودفعت هذه التطورات كييف سريعا لإعادة النظر في تكتيكات الهجوم المضاد، الأمر الذي ساهم، وفق نيويورك تايمز، في خفض معدل الخسائر الهائل إلى حوالي 10% في الأسابيع اللاحقة.

لكن وفق هذه الأخبار، فإن هذا يظهر تقول وانتصار روسي كاسح، لأن الهجوم المضاد نفسه قد تباطأ وحتى توقف في بعض الأماكن تحت النيران الروسية.

وتمكن الجيش الاوكراني من قطع مسافة 8 كيلومترات فقط من أصل 96 كيلومترا يأمل في تغطيتها للوصول إلى بحر أزوف جنوبا.