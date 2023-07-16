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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكعبي تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لنقل تجارب COP 27 لـ الإمارات

السفيرة الإماراتية
السفيرة الإماراتية لدى مصر

شاركت مريم الكعبي سفيرة الإمارات لدى القاهرة في فعاليات الدورة الثانية من منتدى "المجتمع الأخضر"، والذي نظمته مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر بالتعاون مع سفارة الدولة لدى القاهرة بجلسة تحت عنوان "الطريق إلى COP28... الامارات العربية المتحدة ودور رائد في التنمية المستدامة".

واستهلت السفيرة كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم هذا المنتدى وعلى اختيار الدولة كضيف شرف لهذه الدورة، كما حضر الجلسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور على أبي سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة نائبا عن وزيرة البيئة وعدد من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية.

وأشارت الكعبي في كلمتها إلى رؤية الإمارات العربية لدفع وتفعيل اتفاقيات قمة المناخ، قائلة إن "الإمارات ملتزمة بدفع العمل المناخي بناءً على مخرجات المؤتمرات السابقة والتي كان آخرها  COP27 في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وهنا نشيد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تكثيف الجهود والعمل المشترك في نقل كافة الخبرات والتجارب التي تم تنفيذها خلال COP 27   للإمارات وذلك لإنجاح هذا الحدث".

التصدي للتغير المناخي

كما تطرقت إلى جهود الدولة في التحول نحو المجتمع الأخضر والطاقة النظيفة، قائلة “قدّمت الإمارات نموذجاً للعالم في جهود التصدي للتغير المناخي ودعم مشاريع الطاقة النظيفة، بالانتقال سريعاً من مرحلة التعهدات والاتفاقيات الإطارية إلى الدخول في مرحلة التنفيذ بالإضافة إلى استثمارها  في مشروعات الطاقة المتجددة في عدد من الدول، ومؤخراً وقعت مصر والإمارات اتفاقية تنفيذ أكبر محطة طاقة رياح في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 10 غيغاوات بالتعاون بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار ليس الا صورة من صور التعاون  بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة وامتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين”.

الامارات COP28 سفيرة الإمارات مصر منتدى المجتمع الأخضر

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