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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحرائق تلتهم 140 هكتاراً وتدمر 50 منزلاً في جزيرة لابالما الإسبانية.. فيديو

الحرائق
الحرائق

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد الحرائق تلتهم 140 هكتاراً وتدمر 50 منزلاً في جزيرة لا بالما الإسبانية.

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الطقس الحار يؤجج الحرائق بالساحل الدلماسي في كرواتيا

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الدفاع المدني اللبناني: ارتفاع ملحوظ في مؤشر خطر اندلاع الحرائق بالغابات غدا

وأوضحت أنه أتى حريق على أكثر من ألفي هكتار في ساعات قليلة في جزيرة لا بالما الإسبانية في جزر الكناري (جنوب غرب)، ممّا تسبّب في إجلاء 2500 نسمة، حسبما أعلنت السلطات الإقليمية.

وأشارت إلى أنه يكافح حوالى 300 عنصر إطفاء الحرائق بمساعدة عشر طائرات، في انتظار وصول طائرتين مائيّتين إلى لا بالما.

 

واندلع هذا الحريق في جزيرة لا بالما بعد ثوران بركان في الفترة منسبتمبر إلى ديسمبر أيضاً في غرب الجزيرة، ولكن أكثر باتجاه الشمال.
 

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