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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير ساحة أبو العباس المرسي

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تطوير ميدان المساجد

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم أعمال تطوير ساحة أبو العباس المرسي التي  اطلق إشارة البدء فيه منذ مارس الماضي بتكلفة مبدئية 271 مليون، ومدة تنفيذ 24 شهر، وذلك تفعيلًا لإستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية فى المحافظة.

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وأوضح الشريف أن المشروع يشمل ترميم الجراج الأرضي نظرًا لتصدع السقف والحوائط نتيجة تسرب المياة الجوفية،بالإضافة إلي تطوير الساحة العلوية، وساحة المقامات، وحديقة ميدان أبو العباس المرسي ومسجد الاباصيري.

وأكد المحافظ ان الاضرحة بالكامل ستظل في أماكنها ولن يكون هناك أي مساس بها وإنما سيتم تطوير المنطقة المحيطة بها.

وتابع محافظ الاسكندرية أعمال التطوير مع كافةالجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروع، وكذا المخطط التنفيذي المعد من قبل المرافق العامة والخدمية بشأن أعمال المشروع، كما وجه جميع الجهات التنفيذية بشركات المرافق بضرورة التنسيق الكامل مع القائمين على تنفيذ المشروع والشركة المنفذة بصفة مستمرة.  

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