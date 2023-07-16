لحظة مشئومة..تفاصيل حادث انهيار أجزاء من عقار بمنطقة باكوس شرقي الإسكندرية

رجل ستيني يجلس على كرسيه بجوار فرش الفاكهة الذي اعتاد الجلوس أمامه يوميا سعيا ورا لقمة العيش، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وقضاء الله وقدره نافذ، فقد سقطت شرفتين من أحد المنازل أودت بحياته.

رحل عم "مصطفى" الشهير بعم "قني" بضحكته الشهيرة في لحظات عقب سقوط الشرفتين، في الحادث الذي أودى بحياة شخصين، شاب وسيدة، وإصابة شخصين آخرين.

عم "قني"



ونفى مصدر بحي شرق لموقع صدى البلد، الشائعات حول عدد الضحايا، مؤكدا أن إجمالي الضحايا ٣ وفيات وإصابتين.

وأشار إلى أن الضحايا جميعهم من المارة تصادف مرورهم أثناء انهيار الشرفتين.

فور ورود بلاغ يفيد سقوط بلكونة الدور الثالث والثاني على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس بحي شرق، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ علي تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

وأسفر الحادث عن حالتي وفاة، وعدد 2 حالة إصابة وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وكشفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عن توجه فريق من مديرية التضامن الاجتماعي لمعاينة عقار منهار بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية وحصر خسائر الأرواح والممتلكات .

وقالت دكتورة ماجدة جلالة أن المديرية تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة بسقوط شرفتي الطابق الثاني والثالث على المارة بشارع مصطفى كامل بالعقار رقم 146 بمنطقة باكوس في نطاق حي شرق الإسكندرية، وعلى الفور توجه فريق الإغاثة بإدارة شرق الاجتماعية إلى موقع الحادث للمعاينة و حصر الخسائر ،مشيرة إلى أنه تبين أن العقار قديم عبارة عن حوائط حامله واسقف خشبية ،يتكون من طابق ارضى به محلات و 3 طوابق علوية و يتكون كل طابق من 3 وحدات سكنية يسكنها 7 أسر .

و أضافت أنه جاري استكمال الأبحاث الاجتماعية ومتابعة الحالات المصابة وأسر المتوفيين والأسر المتضررة من الحادث لصرف التعويضات و المساعدات و ذلك لتقديم الدعم والمساندة لتلك الأسر والتخفيف من معاناتها.