السيناريست محمد صلاح العزب يعتذر عن كتابة مسلسل محمد إمام رمضان 2024

أعلن السيناريست محمد صلاح العزب، اعتذاره عن كتابة مسلسل الفنان محمد إمام في رمضان 2024، بعدما تعاونا سويا من قبل في عدد من الأعمال.

كتب محمد صلاح العزب عبر فيسبوك:" أنا اعتذرت عن عدم كتابة مسلسل نجمنا المحبوب محمد إمام لموسم رمضان ٢٠٢٤.. بتمنالهم كل النجاح والتوفيق ويعملوا مسلسل جامد يكسر الدنيا".

قدم محمد صلاح العزب عدد من الأعمال الدرامية الناجحة منها هوجان مع محمد إمام، أزمة نسب، شقة فيصل، النمر، دلع بنات، رانيا وسكينة.

ويستعد محمد صلاح العزب لعرض مسلسله الجديد “السفاح” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي، عبر منصة شاهد، وهو مقتبس من أحداث حقيقية.

أحمد فهمي ومسلسل السفاح



يستعد الفنان أحمد فهمي لعرض مسلسل جديد يحمل اسم سفاح الجيزة، وهو عمل عبارة عن مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة.

ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل على منصة شاهد الأصلية.

يضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمره، صلاح عبد الله، حنان يوسف، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، ويرتكب فهمي عدد من الجرائم الغامضة، والمسلسل مستوحاه من قصة حقيقية.