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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية : الانتهاء من انشاء 20 مدرسة جديدة بمراحل التعليم المختلفة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 أعلن الدكتور أيمن مختار "محافظ الدقهلية" عن الانتهاء من انشاء 20 مدرسة جديدة بمراحل التعليم المختلفة بنطاق المحافظة بتكلفة 201.5 مليون جنيه، وقد وجه "مختار" للمهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بسرعة توصيل المرافق للمدارس الجديدة وذلك بتكلفه قدرها 10 مليون جنيه لتكون جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.


وقال : إن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما علي التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كافة قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل علي تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحلة المختلفةعلي مستوي المحافظة.


فيما أوضح المهندس هشام عطية مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالدقهلية أن المدارس الجديدة التي تم الانتهاء من انشاءها هي مجمع السيد نصار للصم والبكم بقرية الخلالة بمركز بلقاس ومدرسة عزبة صبحي التابعة للوحدة المحلية بشبرا سندي بمركز السنبلاوين ومدرسة نشا بمركز نبروه ومدرسة ميت غمر الرسمية للغات بمدينة ميت غمر ومدرسة بهي الدين بركات للتعليم الاساسي بقرية سنفا بمركز ميت غمر ومدرسة اولاد مبروكالرسمية للغات ت.ا بكفر غنام بمركز السنبلاوين ومدرسة اولجا مطر الابتدائية بقرية القباب الصغري بمركز دكرنس ومدرسة الحاج محمد سالم للتعليم الاساسي بقرية المحمودية بمركز دكرنس ومدرسة بقطارس الاعدادية المشتركة بقرية بقطارس مركز اجا ومدرسة عبد الصمد مزروع الرسمية للغات بقرية الدراكسة بمركز منية النصر ومدرسة اجا الاعدادية بنات بمدينة اجا ومدرسة بدين الثانوية ببدين مركز المنصورة ومدرسة عزبة النجار ت.ا بعزبة النجار بالسنبلاوين ومدرسة المغاوري نجم ت.ا بعزبة المغاوري نجم بمركز الجمالية ومدرسة الامل ا. المشتركة بمنشأة الاخوة بمركز اجا ومدرسة العمدة محمد الغرباوي ت.ا.بجديدة الهالة مركز المنصورة ومدرسة دميرة الجديدة الرسمية للغات بقرية دميرة مركز طلخا ومدرسة سعد كفافي الرسمية للغات بمدينة الجمالية ومدرسة احمد علي عبد الرحيم ا.بكفر ابو ناصر بمركز دكرنس ومدرسة الدكتورة شادية حسين ت.ا بقرية اولية بمركز ميت غمر.


وأشاد المحافظ بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية في نطاق محافظة الدقهلية من خلال انشاء المدارس بمراكز ومدن وقري المحافظة بما يلبي احتياجات ومطالب ابناء المحافظة ويساهم بشكل كبير في خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية العام الدراسي الجديد 2023 محافظ الدقهلية

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