صندوق تحيا مصر: 5 ملايين جنيه تكلفة فك كرب الغارمين والغارمات

قال الدكتور هشام خليفة، مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، إن صندوق تحيا مصر، مول العديد من برامج الحماية الاجتماعية وما يتضمنه من مجموعة كبيرة من المشروعات والمبادرات التي تخدم فئات كثيرة من الفئات الأولى بالرعاية، في مختلف المحافظات وقدم كل الخدمات بشكل مجاني وبدون مقابل.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الصندوق بدأ التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للعمل على حماية الأطفال بلا مأوى، وحقق نجاحات ليست قليلة، وفي ملف الغارمين والغارمات، نجح الصندوق في فك كرب عدد كبير من الغارمين والغارمات بتكلفة تجاوزت 5 ملايين جنيه.

مبادرات الصندوق



وأشار إلى أن الصندوق أطلق مبادرات، منها مبادرة "دكان الفرحة" لتيسير زواج الفتيات، واستكمالا لمبادرة "سجون بلا غارمات"، مردفا: "نسلم الفتيات اليتيمات المقبلين على الزواج كل مستلزمات الزواج، وأطلقنا منذ مارس أكبر حملة كساء لتوفير ملايين قطع الملابس، ونفذنا 15 معرضًا في 15 محافظة".

ونوه إلى أنه موجود الآن في سيدي براني للتجهيز لأكبر معرض كساء لتقديم ملابس وأدوات مكتبية، ومفروشات وأدوات مطبخ.