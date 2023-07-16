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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة رجل إطفاء في حرائق الغابات بالأقاليم الشمالية الغربية بـ كندا

حرائق الغابات
حرائق الغابات

لقي رجل إطفاء مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها أثناء قيامه بأعمال الاطفاء في حريق غابات في الأقاليم الشمالية الغربية بكندا ، ليصبح ثاني رجل إطفاء يلقى حتفه في الآونة الأخيرة مع استمرار الحرائق في أجزاء من البلاد ، حسبما ذكرت السلطات يوم الأحد.

مع احتراق حوالي 24 مليون فدان (10 ملايين هكتار) بالفعل في جميع أنحاء البلاد ، تسير كندا على نفس الطريق لموسم حرائق الغابات الأسوأ على الإطلاق ، مع اندلاع الحرائق أيضًا في مساحات شاسعة من شرق كندا.

وقالت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية إن رجل الإطفاء الذي توفي يوم السبت من بلدة فورت ليارد. 

ولم تذكر اسم رجل الاطفاء. وتوفي رجل إطفاء آخر يوم الخميس في كولومبيا البريطانية في حريق غابات منفصل.

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