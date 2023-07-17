حملة لإزالة التعديات والزوائد المخالفة لخط التنظيم بشوارع العريش

تفقد اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، محور طريق الفاتح، لمتابعة حملة إزالة التعديات والزوائد المخالفة لخط التنظيم بشوارع مدينة العريش.

يأتي ذلك في اطار تيسير الاعمال وتمهيدا لوضع الانترلوك بمنطقة كرم أبونجيله، ومنطقة آل أيوب شارع محور البحر .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي ممتلكات الدولة وإزالة التعديات عليها .

حيث تم إزالة سور بدون تصريح بمنطقه ال ايوب ،وذلك بالمخالفه للقانون وسوف تتخذ الاجراءات القانونيه حيال المخالف .

ويهيب رئيس المدينه بالمواطنين الالتزام بتنفيذ قوانين البناء الحديث، وعدم الشروع باي مباني سواء أسوار او مباني دون ترخيص ساري وتصريح رسمي من مجلس المدينة.

رافقة في الجولة سكرتير عام للمجلس، ومدير الإدارة الهندسية والتغيرات المكانية ، والعلاقات العامة.

الزوائد التنظيمية:

وفي نفس السياق.. أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليماته للإدراة الهندسية بإزالة جميع الاشغالات والزوائد التنظيمية للمحلات التجاريه والبيوت بشارع شكري القوتلي ، بداية من مسجد أم القري حتي شارع محور البحر ، والعمل على رفع جميع الاشغالات بالمنطقة وذلك استعدادا لرفع كفاءة الشارع ورصفه بالكامل ضمن خطة تطوير العشوائيات بالمنطقة.

